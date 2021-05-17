وكيل زراعة دمياط: مشاركة أكثر من 3 آلاف مزارع في منظومة الري الحديث

تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط وقيادات المديرية، زراعات البطيخ بالتنقيط كأحد نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر، في إطار الجهود المبذولة من الدولة للتحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر.

أكد وكيل زراعة دمياط أن المساعي التي تبذلها أجهزة الزراعة بنطاق محافظة دمياط، يتجلى أثرها في التزايد غير المسبوق في استخدام نظم الري الحديث.

وتشهد المحافظة إقبالًا كبيرًا من قبل المزارعين، للتحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر، حيث وصلت المساحات المطورة من قبل المزارعين إلى 6001 فدان بعدد 3556 مزارعا، بالإضافة إلى استلام عدد 135 طلبا للتحول لنظم الري الحديث، بمساحة 726 فدانا، ومن المتوقع زيادة هذه المساحات خلال الموسم المقبل.

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وقام وكيل الوزارة بمتابعة أعمال تطهير الترع والمراوي بنطاق المحافظة، مؤكدا على وجود تعاون تام وتنسيق بين مديرية الزراعة بدمياط والإدارة المركزية للموارد المائية والري بدمياط وبورسعيد، بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي بدمياط، واستمرار جهود مديرية الزراعة في دمياط لخدمة المزارعين وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الإنتاج الزراعي بنطاق المحافظة.

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وتفقد وكيل الوزارة شونة السلام أحد المقار المحددة لاستقبال الأقماح، لمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية، مؤكدا وجود تنسيق تام مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعي المصري وكل الجهات ذات الصلة، للتيسير على المزارعين خلال عملية التوريد، وضمان عدم وجود أي معوقات أو مشكلات.

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