2400 جنيه الحد الأدنى للأجور لا ينطبق على القطاع الخاص: اعرف التفاصيل

كشف مصدر حكومي مسئول، عن أن قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل، إلى 2400 جنيه لموظفي الجهاز الإداري للدولة، على الدرجة المالية الرابعة وما دونها، يقتصر فقط على موظفي الجهاز الإداري للدولة العاملين في الوزارات والمحليات والهيئات الخدمية، والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

وأضاف المصدرفي تصريحات لـ« الوطن»، أن موظفي القطاع الخاص لا ينطبق عليهم ، قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهم الفئة التي ما زالت تنتظر قرارا رسميا من المجلس القومي للأجور، والمختص بأوضاع العاملين بمؤسسات وجهات القطاع الخاص.

فئة عمال القطاع الخاص لا ينطبق عليهم قرار الحد الأدنى للأجور

وأوضح المصدر أن الحد الأدنى للأجور وفقا للمجلس القومي للأجور، ثابت عند 700 جنيه رسميا، لافتًَا إلى أن المجلس انعقد في الأسبوع الأول من مايو الجاري وأوصى بتشكيل لجان لوضع تصور نهائي لتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مطلع يونيو المقبل، وذلك لمراعاة الظروف المعيشية لهؤلاء العاملين، ومحاولة تقريب القيمة المالية للحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادته إلى 2400 جنيه، وقرر مجلس الوزراء اليوم تنفيذ قرارات الزيادة أول يوليو مع بداية السنة المالية الجديدة.

تطبيق الحد الأدنى للأجورعلى العاملين بالدولة بداية من يوليو المقبل

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، قد قرر تحديد أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة بداية من من أول يوليو على النحو التالي:

- للدرجة الممتازة أو ما يعادلها = 8400 جنيه شهريا

- الدرجة العالية أو ما يعادلها = 6000 جنيه شهريا

- درجة مدير عام أو ما يعادلها = 4800 جنيه شهريا

- الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها = 4200 جنيه شهريا

- الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها = 3600 جنيه شهريا

- الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها = 3120 جنيه شهريا

- الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها = 2880 جنيه شهريا

- الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها = 2640جنيه شهريا

- الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها = 2400 شهريا

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في شهر مارس الماضي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.