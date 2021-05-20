محافظ الإسماعيلية: إنهاء 60% من مشروع تبطين الترع

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن أعمال مشروع تبطين الترع مستمرة في كافة أرجاء المحافظة، لافتا إلى استمرار العمل في تبطين 11 ترعة بأماكن متفرقة.

وأشار محافظ الإسماعيلية، في بيان له، اليوم، إلى الانتهاء من الأعمال بنسبة إنجاز بلغت 60 %، ومن المنتظر إنهاء الأعمال في المرحلة الأولى خلال عام على أن يبدأ بعدها العمل فى المرحلة الثانية لتبطين الترع الرئيسية.

واوضح المحافظ أن المشروعات تشمل تبطين وتأهيل11 ترعة58 بطول كيلو متر، على رأسها ترعة «تبعة الصندوق»، بالتل الكبير، وترعة «الشجرة»، بمنطقة الفردان و«الجبالي والجنابية الأولى والتانية» وترعة «الخلجان»، بالقنطرة غرب.

كما يشمل المشروع بعض الترع في مركز القنطرة شرق، شرق قناة السويس، كترع «العقارية وميت أبو الكوم والشباب»، بإجمالي طول 26 كيلو شرق قناة السويس.

وأكد المهندس محمد عطية وكيل وزارة الري بمدن القناة، أن إجمالي تكلفة المشروعات في منطقة القناة والقنطرة شرق بأطوال 143 كيلو مترًا بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، موزعة على 256 مشروعًا، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود القيادة السياسية للحفاظ على مياه الري وخفض تكلفة الصيانة الدورية التي تتم كل عام.

وطالب محافظ الإسماعيلية، المزارعين والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، بحماية جميع الترع والمجاري المائية، وعدم إلقاء أي مخلفات بها، بعد الانتهاء من تطهيرها وتبطينها من قبل وزارة الري فيما خصصت محافظ الإسماعيلية، خطا ساخنا للإبلاغ عن حالات إلقاء القمامة بالترع، ضمن مبادرة «حافظ على ترعتك»، بالتواصل علي رقم هاتف 01068800587 وإرسال شكاوى عبر «الواتس آب»، حرصًا على المشروع الجاري تنفيذه.