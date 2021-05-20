بـ8 أسرة.. تطوير العناية المركزة بمستشفى الحضرة في الإسكندرية

قال الدكتور أحمد فودة، المدير العام لمستشفى الحضرة الجامعي بالإسكندرية، إن مبنى الإصابات بالمستشفى يستقبل حالات الكسور والحوادث ويعمل على مدار 24 ساعة لإجراء عمليات الحوادث في تخصص جراحة العظام.

وأضاف «فودة»، في بيان، اليوم الخميس، على هامش تطوير المستشفيات الجامعية بالإسكندرية بقيمة 36 مليون جنيه، أن أعمال التطوير شملت وحدة العناية المركزة الجراحية بطاقة 8 أسرة كاملة التجهيز على أحدث طراز، وتغيير شبكة الأكسجين والغازات وتطويرها، ونقل المعمل الخاص بمستشفي الحضرة بالكامل إلى داخل المبنى.

وأشار إلى توريد أجهزة معامل حديثة لخدمة المرضى، وتطوير بنك الدم الخاص بالمستشفي، وتحديث وحدة الأشعة في المبنى، وتطوير البنية التحتية للعنابر الداخلية بالكامل وتحديث غرف العمليات.

من جهته، أكد الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أن أعمال التطوير بالمستشفيات الجامعية لم تتوقف رغم الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا.

وأوضح أن نجاح تلك المنظومة يعتمد على إرادة التغيير للأفضل وعلى روح الفريق التي تسود منظومة العمل داخل كلية الطب والمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن إدارة الكلية والمستشفيات الجامعية تسعى دائماً لتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية لخدمة أهالي الإسكندرية و4 محافظات مجاورة.

وأشار إلى أن عمليات التطوير تستهدف تقديم الخدمات الطبية المرجوة على أكمل وجه وفي كافة التخصصات الطبية مع ضرورة التوجه لاستخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة فى التشخيص والعلاج خاصة في ظل جائحة كورونا.