بعد القبض على المتهم.. فتاة «تحرش طنطا» :«مستحيل اتنازل عن المحضر»

قالت الطالبة «دعاء محمد»، المعروفة إعلاميا بـ« فتاة تحرش طنطا»، إن التنازل عن المحضر فكرة مستحيلة، خاصةً بعد تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على قائد السيارة المتهم بالتحرش وإتيان فعل فاضح في الشارع.

وأضافت الطالبة في حديثها لـ«الوطن»، أن القبض علي المتهم رسالة لكل فتاة بأنها لا يجب أن تفرط في حقها، وهو ما سيساعد على الحد من تلك الظاهرة، ووجهت رسالة للمتحرشين قائلة: «إلى كل متحرش.. سيكون جزاؤك الحبس، وعليك مراجعة نفسك بالكف عن التفكير في التحرش بالفتيات».

وأوضحت أنها أصرت على تحرير محضرا بالواقعة في قسم شرطة ثان طنطا، وكان هناك تعاون من قبل ضباط مباحث القسم الذين أبدوا حرصا على حقها بسرعة القبض على المتهم.

واستمعت النيابة العامة بقسم ثاني طنطا، في محافظة الغربية، في وقت سابق، إلى أقوال الفتاة «دعاء محمد»، صاحبة واقعة «تحرش طنطا»، والتي كشفت فيها العديد من المفاجآت.

ونشرت «دعاء» مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه شاب أثناء محاولته التحرش بها في مدينة طنطا، بعد رفضها استقلال السيارة معه، وهم المتهم بخلع ملابسه، وحين لاحظ قيام الفتاة بتصويره توقف عن فعلته، وظل يطاردها بسيارته.

وأشارت الطالبة في أقوالها أمام النيابة أن المتهم ظل يطاردها نحو 20 دقيقة، ما اضطرها إلى الصعود لرصيف الشارع، ثم اختفى بعدها، وفوجئت بظهوره بعد دقائق ويقوم بفعل فاضح، ما دفعها إلى تصويره.

وأشارت إلى أنها حررت محضراً بالواقعة، برقم 3702 إداري ثاني طنطا، تتهم فيه قائد سيارة ملاكي بفعل فاضح في الشارع، ومحاولة التحرش بها، وتقديم فيديو وثقت به الواقعة.