خلال شهر .. توريد 191 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع والشون استقبلت 187 ألف طن قمح خلال 29 يوما فقط، في 32 موقعا للتخزين تشمل 5 صوامع و 5 هناجر، و22 شونة موزعة علي مختلف مراكز محافظة الدقهلية.

191 ألف طن قمح محلي في مخازن الدقهلية

وأضاف صليب، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن الكميات التي تم توريدها خلال 30 يومًا، من فتح باب التوريد يوم 20 أبريل الماضي، بلغت 191 ألف و39 طن، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة والتي يحدد علي أساسها السعر.

وأشار إلى أن سعر الأردب وصل إلى 725 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، والدرجة الأقل بمبلغ 715 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، وأقل الدرجات بمبلغ 705 جنيهات للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من بالحشرات والرمل والزلط.

وأشار إلي أن ما تم توريده بلغ 106 آلاف و682 طن لصوامع الشركة المصرية القابضة، و 59 طنا و162 طن إلي شركة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلي 25 ألف و 193 طن إلي شون البنك الزراعي المصري، مؤكدا أن إجمالي المستهدف توريده خلال الموسم الحالي يبلغ 210 آلاف طن قمح من إنتاج موسم 2021، حيث تبلغ المساحات المزورعة من القمح 235 ألف فدان حسب إحصائية مديرية الزراعة بالدقهلية.