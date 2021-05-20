10 اجتماعات لـ«نقل النواب» الأسبوع المقبل للانتهاء من موازنة الوزارة

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، 10 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل، حيث يعقد الاجتماع الأول في الساعة الرابعة عصر الأحد المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55، 62) بميناء الإسكندرية.

كما تناقش في اجتماعها الثاني في الساعه الخامسة مساء الأحد المقبل، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022، وذلك فيما يخص:

1. الهيئة العامه لميناء الإسكندرية.

2. الهيئة المصرية العامة لقناة السويس.

كما تناقش اللجنة خلال الثالث والرابع، يوم الإثنين المقبل في الساعة الرابعة والخامسة عصرا، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامه للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022، وذلك فيما يخص: الهيئة العامه لموانيء البحر الأحمر، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وديوان عام النقل البحري.

كما تناقش اللجنة خلال الخامس والسادس، يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الرابعة والخامسة عصرا، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022، وذلك فيما يخص:

1. الهيئة العامة للنقل النهري.

2. الهيئة العامة لميناء دمياط.

3. الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.

كما تناقش اللجنة خلال السابع والثامن، يوم الأربعاء المقبل في الساعة الثانية عشرة ظهرا والواحدة ظهرا، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022، وذلك فيما يخص.

1. الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

2. الهيئة القومية للأنفاق.

3. الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

4. المعهد القومي للنقل.

كما تناقش اللجنة خلال التاسع والعاشر، يوم الخميس المقبل في الساعة الثانية عشرة ظهرا والواحدة ظهرا، قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامه للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022، وذلك فيما يخص:

1. الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

2. جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.

3. ديوان عام وزارة النقل.

4. مديريات الطرق بالمحافظات.