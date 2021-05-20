السكة الحديد تستعرض محطة المحلة الكبرى بعد تطويرها «فيديو»

تستعرض الهيئة القومية لسكك حديد مصر الوضع الذي وصلت إليه محطة سكة حديد المحلة الكبرى بعد تطويرها وتجديدها من جانب الهيئة من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مدته أقل من دقيتين.

يعرض الفيديو أبرز ما تم تطويره وتجديده داخل محطة المحلة الكبرى

ويعرض الفيديو الذي نشرته هيئة السكة الحديد أبرز ما تم تطويره وتجديده سواء داخل محطة سكة حديد المحلة الكبرى أو من الخارج، ويأتي من أبرز أوجه التطوير التي طالت المحطة من الداخل هي ساحة المحطة الداخلية من خلال طلاء الحوائط وتجديد الإضاءة ومكاتب صرف التذاكر، بالإضافة إلى تطوير كامل في الحمامات، مع تطوير رصيف المحطة وأماكن انتظار الركاب على الرصيف.

فيديو يعرض المحطة بعد التطوير

إجراء تحليل مخدرات على 3500 سائق قطار ومساعديهم

وفي سياق آخر، كان اللواء عاطف إمام، رئيس المركز الطبي بالسكة الحديد، قد أكد في تصريحات سابقة لـ «الوطن» أنه سوف يتم إجراء تحليل المخدرات على عدد 3500 سائق قطار مع مساعديهم عشوائيا خلال أيام المقبلة، وأشار «عاطف» إلى أن حملات تحليل المخدرات على كافة العاملين بالسكة الحديد ومنهم طوائف التشغيل بشكل مفاجئ، سواء سائقو القطارات أو مساعد سائق القطارات أو عمال البلوكات أو عمال أبراج الإشارات أو التحويلات أو المزلقانات.

إرسال قائمة بأسماء متعاطي المخدرات من العاملين إلى رئيس الهيئة

وأضاف «عاطف» إنه بعد الانتهاء من حملات تحليل المخدرات على مختلف العاملين داخل السكة الحديد، سوف يتم إرسال قائمة كاملة فيها أسماء العاملين من متعاطي المواد المخدرة إلى رئيس هيئة السكة الحديد المهندس مصطفى أبو المكارم، حتى يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدمنين.