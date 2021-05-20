تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان شهر مايو الجاري لطلاب الثانوية العامة 2021 هو امتحان استرشادي، موضحاً أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة، موضحاً أن جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 23 من مايو الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للامتحانات، بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من خلال إلزامهم بارتداء الكمامة الطبية في اللجان الامتحانية وعدم خلعها.

جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 يبدأ يوم 23 مايو الجاري

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021، يبدأ يوم الأحد في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية، موضحاً أن الزمن المحدد للإجابة على أسئلة الامتحانات يتراوح من 30 دقيقة إلى ساعة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي في مواد التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء بالإضافة إلى الرياضيات البحتة، يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو، مؤكداً أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونياً في المدارس بنظام الأسئلة الجديد التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

«شوقي»: امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 بدون درجات

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم عقد امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والجولوجيا والرياضيات التطبيقية، يوم الخميس الموافق 27 مايو الجاري، موضحاً أن الامتحانات ستعقد من خلال أجهزة الحاسب اللوحي أي التابلت، لافتاً إلى أنها تهدف إلى تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، لافتاً إلى أن الامتحانات التجريبية تعقد بدون درجات.

وفي سياق منفصل، أكد «شوقي»، أنه سيتم الإعلان عن كافة الحلول المتكاملة التي ستتبعها الوزارة للتغلب على مشكلة السيستيم في نهاية شهر مايو الجاري، موضحاً أن الوزارة كثفت من استعداداتها التقنية لعقد الامتحانات إلكترونياً في شهر يوليو المقبل، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجدي لخوض الامتحانات.