أهالي بنها يشيعون جثمان شهيد سيناء.. ومحافظ القليوبية يعزي أسرته

شيع المئات من أهالي قرية ميت الحوفيين بمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، جنازة شهيد الواجب، النقيب محمد عرابي جودة عرابي، الذي استشهد في سيناء.

جرى تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد أبو عرابي بالقرية، وحمل الأهالي جثمان الشهيد ملفوفًا في علم مصرـ بحضور للقيادات العسكرية بالمحافظة وزملاء الشهيد.

وردد المشيعون: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، القصاص القصاص، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح».

وقال محمد عرابي، عم الشهيد، إن الشهيد كان محبوبا من الأهالي، وحريص على مساعدة الفقراء بالقرية، وسمعته طيبة وكان بشوشا محبا للجميع.

من جانبه وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التعازي لأسرة الشهيد، تقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية ودماء زكية روت أرض الوطن دفاعًا عن أمنه واستقراره.

واكد المحافظ، خالص عزائه ومواساته، متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وقرر إطلاق اسم الشهيد على أحد مدارس القرية تخليدًا لذكراه وتضحيته من أجل الذود عن الوطن والدفاع عن عزته وكرامته.

وقال إننا «نودع أبطالًا ولكن ذكراهم خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية»، مؤكدًا وقوف الشعب المصري خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة وشرطة بلادهم في تأدية رسالتهم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض الوطن، معلنًا تقديم جميع الدعم لأسرة الشهيد مقررا إطلاق أسم الشهيد على أقرب مدرسة لمحل إقامته بالقرية.

وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر الإرهابية، التي تستهدف استقرار وأمن المواطن والوطن.