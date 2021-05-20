تويوتا «سوبرا» تحصل على لقب سيارة الأداء لعام 2021

حصدت «2021 سوبرا» بأعلى علامة في فئة الكوبيه عالية الأداء، وحصلت على لقب سيارة الأداء في تكساس، وذلك نظرًا للإعجاب بقوة 384 حصانًا و 368 رطل قدم من عزم الدوران، حيث تم تكريم «سوبرا 3.0 بريميوم» الديناميكية 2021 من تويوتا بجائزتين في تقرير السيارات لعام 2021 التابع لجمعية كتاب السيارات في تكساس.

ومن بين مجموعة السيارات من أفضل الشركات المصنعة في العالم، حظيت سوبرا بالثناء على محركها القوي سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر وميزات الأمان الشاملة.

وتتميز سيارة «تويوتا سوبرا 3.0 بريميوم 2021» بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع مبدلات ومحرك معدل يتسارع من 0-60 في 3.9 ثانية، وبفضل مجموعة من الميزات، تبهر سوبرا بتعزيز القوة والشاسيه المعاد لتواصل تقليد توازن «القيادة / المناورة» الرائع.

ومن أبرز ملامح هيكل سوبرا، عجلات ألمنيوم مطروقة مقاس 19 بوصة مع 10 شعاعات مع إطارات ميشلان بايلوت الرياضية الفائقة، وفي الداخل تتميز بمقاعد رياضية مكسوة بالجلد الأسود قابلة للتدفئة وقابلة للتعديل كهربائياً يمكن ضبطها في 14 وضعًا.

واختبر الحضور حزمة التكنولوجيا والسلامة الجديدة للسيارة مع تحكم محسّن بلوحة اللمس، ونظام صوتي JBL مزود بـ12 مكبر صوت، وحزمة سلامة مساعدة السائق التي تتميز بالتحكم الديناميكي في السرعة بالرادار، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية والمزيد.

وجمعت مجلة Texas Auto Roundup لهذا العام 40 صحفيًا لتقييم 35 مركبة في Texas Motor Speedway، وتم اختبار المركبات من أفضل الشركات المصنعة في العالم على هذا المسار الاحترافي وتقييمها من حيث التصميم الداخلي والخارجي والقيمة والأداء.

ولاحظ الحاضرين الذين قادوا اختبار سوبرا سرعتها وخفة حركتها وأدائها جنبًا إلى جنب مع توجيه الطاقة الكهربائية والتحكم في ثبات السيارة مما يجعلها مثالية للتحولات السريعة والانعطافات الضيقة.

وتعرف جمعية TAWA بأنها جمعية غير ربحية مقرها تكساس لصحفيي السيارات التي تروج للاحتراف والجودة في الصحافة لأكثر من عقدين، ونمت TAWA لتصبح واحدة من أكثر الصحافيين المرتبطين بالسياراتومعروفاً في الولايات المتحدة.