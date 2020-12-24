شركة تويوتا تكشف عن طرازات جديدة تعتمد على «سوبرا وتاكوما»

كشفت شركة تويوتا عن طرازات جديدة، أطلقتها وتضمن جاهزية للطرق البرية، والتي تعد استمرار لمفاهيم الأداء والمغامرة في الشركة.

وقال إد لاوكس، نائب رئيس المجموعة في تويوتا: «تكشف الموجة الأولى لدينا عن شهية عشاق تويوتا من خلال 4 إبداعات، وهي سيارة جي آر سوبرا جريئة مرسومة يدويا، واثنتين جي آر سوبرا دريفت، وأخرى بيك آب تاكوما، واليوم نحن فخورون بعرض أحدث إبداعاتنا، 2021 GR Supra Sport Top وTRD-Sport Trailer".

ويعد مفهوم 2021 GR Supra Sport Top بمثابة متابعة مثالية لإصدار GR Supra Heritage Edition الشهير لعام 2020، والذي ظهر لأول مرة في معرض SEMA لعام 2019 من تويوتا، ما يثير إعجاب عشاق سيارة Supra في جميع أنحاء العالم.

تشمل النقاط البارزة من الموجة الثانية من إبداعات معرض SEMA360 لشركة Toyota ما يلي:

1- 2021 GR سوبرا سبورت توب

- مستوحاة من نسخة GR Supra Heritage Edition التي ظهرت لأول مرة العام الماضي، ووضع الفريق الكثير من التفكير في مهمة التصميم المتمثلة في إزالة السقف، وعمل الطاقم على ضمان الصلابة الهيكلية من خلال تقوية أجزاء كبيرة من هيكل السيارة.

- يشتمل السقف الأيقوني القابل للإزالة الآن على لوحين مركبين يمكن تخزينهما في صندوق السيارة.

2- مقطورة TRD-Sport

- سعى فريق تويوتا إلى صنع مقطورة برية حقيقية من سرير بيك آب Tacoma.

- يعتبر مفهوم TRD-Sport Trailer الذي يتفوق حقا بمثابة معسكر أساسي لتوسيع متعة المغامرين على الطرق السريعة بشاحنة تويوتا أو سيارة دفع رباعي.

- تتميز برافعة مقصية تعمل عن بعد وتوفر خيمة Yakima تتسع لـ4 أشخاص مع مظلة وحاملات لصيد الأسماك، ومرحاض مخصص وسلة قمامة، وثلاجة، وسخان مياه ساخنة، وخزانات مياه عذبة ورمادية، وحوض منزلق وموقد، وإضاءة المخيم بكفاءة، وهذا ما بدأ للتو؛ إذ أن تفاصيل وميزات المخيم تكاد لا تنتهي.

3- 2020 GR Supra Heritage Edition

أبهرت هذه السيارة الرياضية التي تزيد قوتها عن 500 حصان عشاق تويوتا سوبرا، عندما ظهرت لأول مرة في أواخر العام الماضي.

وظهرت هذه السيارة في عام 2020، باعتبارها مصدر إلهام لـ GR Supra Sport Top لهذا العام.

ويستمر هذا التصميم الفريد المطلي باللون الأحمر Re-Entry في إثارة إعجاب المشجعين بمصابيحها الأمامية المخصصة المستوحاة من الطراز القديم، والمصابيح الخلفية والجناح الخلفي، وتضمن التحسينات مثل المكابح الأكبر والمحرك المضبوط والشاحن التوربيني، ووحدة التحكم الإلكترونية والتعليق الأمامي والخلفي أداءً مذهلا كما يبدو.