رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مسؤول ملف التحول الرقمي بجامعة الأزهر، اجتماعًا ضمّ الموظفين بالإدارة العامة لشؤون التعليم بالجامعة، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لملف التحول الرقمي بوصفه مطلب أساسي للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وفي إطار حرصه على الالتقاء بمنسوبي الجامعة في جميع القطاعات للتباحث والتشاور بشأن الإيجابيات والسلبيات؛ لتعظيم الإفادة بنقاط القوة، والعمل معًا على التغلب على نقاط الضعف، وإيجاد الحلول العملية لها.

وأعلن رئيس الجامعة أنّه كان أمس في زيارة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقى خلالها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، مشيرًا إلى أنّ اللقاء تطرق لمناقشة ملف التحول الرقمي، ومتطلبات تحقيقه؛ لكون ذلك توجه للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ العمل الجماعي بروح الفريق الواحد من شأنه أن ينعكس دوره الإيجابي على المؤسسة ويشعر به الجميع، كما تنعكس مخرجاته على العملية التعليمية، وطالب رئيس الجامعة بتضافر الجهود للانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم، تتضمن البيانات الرسمية لكل شخص ينتمي لجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنّ الجامعة أنشأت وأسست أكبر «داتا سنتر» تستوعب بيانات جميع منسوبي الجامعة من أسوان وحتى الإسكندرية.

حضر اللقاء الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، وحامد سيد إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام.

وطالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جميع الكليات والوحدات الإدارية بسرعة الانتهاء من إرسال البيانات لإدارة الجامعة؛ من أجل الانتهاء من ملف التحول الرقمي.