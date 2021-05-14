المجتمعات العمرانية تطرح قطعة أرض بنشاط «فندق سياحي» في 6 أكتوبر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، طرح قطعة أرض بنشاط « فندق سياحي» بنظام التخصيص المباشر، وذلك في إطار سعي الجهاز لدعم الخدمات المُقدمة للسكان وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الإلكترونية الرسمية، أنّ الطرح يأتي في إطار سعي جهاز المدينة لدعم الخدمات المُقدمة لسكان الأحياء، وتوفير فرص استثمارية تفى بطلبات المستثمرين بالمدينة، وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المدينة، في تلك المشروعات، مباشرة وغير مباشرة.

الاشتراطات البنائية للأرض محل الطرح مقيدة بنشاط فندق سياحي

وكشفت خريطة أراضي الأنشطة الاستثمارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنّ الاشتراطات البنائية للأرض محل الطرح، مقيدة بنشاط فندق سياحي للقطعة رقم 6b بحوض رقم 2 بمنطقة الحزام الأخضر، وتقع على مساحة (21000) متر مربع بنشاط خدمي سياحي، والسعر التقديري للمتر المربع الواحد يبلغ 3535 جنيها.

النسبة البنائية لا تزيد عن 20% من إجمالي مساحة قطعة الأرض

وأوضحت الخريطة، أنّ النسبة البنائية لا تزيد عن 20% من إجمالي مساحة قطعه الأرض، والردود 6 أمتار من جميع الإتجاهات، عدا الجار السكني يصبح الردود 12 مترا، بإرتفاع (أرضي + دور)، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاعات طبقا لموافقة الطيران المدني، ويتم الالتزام بتوفير ساحة لانتظار السيارات، ومدة تنفيذ المشروع لا تزيد عن 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

النجار: استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض و10% جدية حجز

وعن نظام السداد الخاص بقطعة الأرض محل الطرح، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، أنّ استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% جدية حجز ونسبة الـ15%) تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار حال موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، إضافة الى 1% مصاريف إدارية و5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة؛ على أن يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، إضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و5% مصاريف ورسوم إدارية.