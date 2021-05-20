«قطاع الأعمال» و«الطيران» تبحثان مستجدات مشروع «رأس جميلة» الفندقي 

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين في المشروعات المشتركة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.

واستعرض اللقاء مستجدات إقامة مشروع سياحي فندقي برأس جميلة في مدينة شرم الشيخ على قطعتي أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتا «المنتزه للسياحة والاستثمار» إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة «إيماك العقبة» التابعة لوزارة الطيران المدني.

وقيمت مؤخرًا أرض رأس جميلة بشرم الشيخ البالغ مساحتها بنحو 820 ألف متر، وذلك من قبل جهات متخصصة لتحديد حصة كل من الشركتين، تمهيدًا لطرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص.