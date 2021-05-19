استئناف رحلات الطيران السعودية إلى شرم الشيخ اليوم

يستعد مطار شرم الشيخ الدولي، في محافظة جنوب سيناء، لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمجابهة فيروس كورونا، في أعقاب قرار السلطات السعودية باستئناف الرحلات إلى المدينة السياحية المصرية.

مطار شرم الشيخ يستقبل اليوم رحلتين جويتين

وقال الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إنه سيجري استئناف خطوط الطيران السعودية القادمة إلى شرم الشيخ بدايةً من مساء اليوم، ومن المقرر أن تصل اليوم رحلتان، إحداهما من مدينة جدة والأخرى من الرياض.

وأوضح مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم، أن مطار شرم الشيخ الدولي كان قد استقبل رحلتين فقط خلال شهر يناير الماضي، قادمتين من المملكة السعودية، إحداهما تابعة لشركة «فلاي إيجيبت»، والأخرى تابعة لشركة «أير كايرو».

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا

وأكد «نبيل» أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، بداية من وصول السائحين إلى مطار شرم الشيخ، وحتى خلال تنفيذ البرامج السياحية الخاصة بهم، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

منتجعات جنوب سيناء مستعدة لاستقبال الأفواج السياحية العربية والأجنبية

وأكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن منتجعات جنوب سيناء جاهزة ومستعدة لاستقبال الأفواج السياحية العربية والأجنبية، ويجري تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى.

وأوضح المحافظ أنه جرى تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بلقاح فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة العاملين بالقطاع والأفواج السياحية، لافتاً إلى أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي كان له مردود إيجابي لجذب السياحة إلى منتجعات جنوب سيناء.

وأشار إلى أن منتجعات جنوب سيناء تستقبل رحلات سياحة من عدة وجهات مختلفة، منها أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وأرمينيا وجورجيا، ويوجد متسع لاستقبال السياحة الإنجليزية والألمانية والإيطالية والروسية، لافتاً إلى أن السياحة الأوكرانية تأتي على رأس السياحة الوافدة إلى جنوب سيناء خلال الفترة الحالية.