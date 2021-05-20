حجز قضية مقتل «محمد سعد» بالدقهلية للنطق بالحكم في جلسة 13 يونيو

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية حجر قضية مقتل المهندس «محمد سعد السعيد»، 26 عامًا، لجلسة 13 يونيو القادم للنطق بالحكم بعد أن استمعت المحكمة إلي مرافعات الدفاع والمدعين بالحق المدني والنيابة العامة.

ولقي المجني عليه مصرعه بقرية «سماحة» مركز أجا، خلال شهر أغسطس عام 2020، على يد طليق شقيقته بعد أن سدد له 3 طعنات من الجهة اليسرى بمطواة بسبب خلافات أسرية.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة، لدفاع المتهم «أحمد ا. خ.»، الذي حاول إثبات أن المتهم لم ينتوي قتل المجني عليه، وأن ما حدث مشاجرة تطورت إلي طعنة بمطواة.

وأكد المدعي بالحق المدني، أن كاميرات المراقبة الخاصة بمحل مطل على مسرح الحادث، أثبت مبادرة المتهم بالتعدي علي المجني عليه بعدد 3 طعنات قاتلة من الجهة اليسري، حيث أغلق على الطريق على الضحية بسيارته وعطل نقله للمستشفى ، وفر هاربا بعدها إلي القاهرة حتى ألقت المباحث القبض عليه.

وأكد في اعترافه أمام النيابة ومحضر التحقيقات بفعلته، مشيرا إلي أن القتل كان مع سبق الإصرار والترصد لخلافات مع أسرة المجني عليه كون المتهم طليق شقيقة الضحية، ويعرف أنه الابن الوحيد لأسرته وخطط أن ينتقم منهم فيه، وما أن أبصره في الطريق حتى أغلق عليه الطريق بسيارته ونزل منها وطعنه وفر هاربا إلي القاهرة.

وشهدت الجلسة إصابة والدة المجني عليه بحالة إغماء في قاعة المحكمة، بعد أن أخرج المتهم لها لسانه من داخل قفص الاتهام بعد انتهاء الدفاع من مرافعته، وحملها الأهالي إلي خارج القاعة لإفاقتها.

النيابة العامة تصدر بيانا في قضية مقتل محمد سعد

وكانت النيابة العامة، أصدرت بيانا، بخصوص القضية قالت فيه: «تلقت النيابة العامة إخطارا صباح يوم 13 من أغسطس 2020 بوفاة المجني عليه بقرية سماحة، مركز أجا، بمحافظة الدقهلية، إثر إصابته بجروح في الصدر والبطن، واتهم والده طليق ابنته بالتعدي على نجله بسلاح أبيض فقتله، فانتقلت النيابة لمناظرة جثمان المجني عليه، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية».

فيما اكدت تحريات الشرطة أن المتهم بعد انفصاله عن شقيقة المجنى عليه حاول إجبار أهلها على ردها إليه، فزادت خلافاتهم واعتاد المتهم على التعرض لها ولأسرتها، وظن أن المجني عليه يعوق ردها إليه، فقرر التخلص منه بقتله، وأعد لذلك سلاحا أبيض، ثم ترصد المجنى عليه بالقرب من موقف سيارات الأجرة بالقرية المذكورة، وما أن شاهده حتى اعترض طريقه وافتعل شجارا معه وعاجله بطعنات أودت بحياته.