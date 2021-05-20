هيئة الكتاب تشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل بـ126 عنوانا

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فى مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي افتتحه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أمس بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار «لخيالك»، والذي يستمر خلال الفترة من 19 حتى 29 مايو الجاري.

أبرز العناوين المشاركة فى مهرجان الشارقة

يضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب 126 عنوانًا من أحدث إصدارات الهيئة فى مجال كتاب الطفل، منها «حكايات إيسوب» ليعقوب الشارونى، و«العصفور والإنسان» لتوفيق الحكيم، و«المنسي صديقي» عن الشهيد البطل أحمد المنسي، و«سيلفي مع شهيد» ويحكي قصص شهداء الجيش المصري في حربهم على الإرهاب، وهو من تأليف هيثم عبد ربه، و«زياد يصبح رسامًا» تأليف محمد بغدادية.

وتتضمن الكتب المشاركة في المعرض أيضًا «الليلة الكبيرة» لصلاح جاهين، و«أحمد في مدينة النحو» تأليف مختار عيسى، و«أرض الشمس» تأليف عزت إبراهيم، و«خير فرح» للكاتبة منى لملوم، و«الأمير السعيد» للكاتبة هويدا صالح، و«صناع البهجة» للكاتبة حسنات الحكيم، و«الصداقة العجيبة» تأليف مصطفى غنايم، و«الخوف» للكاتب علي علي عوض، و«سر مدينة السعادة» للكاتبة نجلاء علام، وغيرها من العناوين المهمة للطفل.

وهذه الدورة هي الـ12 لمهرجان الشارقة القرائي للطفل وتستمر حتى 29 من مايو الجاري.

في سياق منفصل تواصل اللجنة العليا لمعرض الكتاب اجتماعاتها بالهيئة العامة للكتاب استعدادًا لتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، في الفترة من 30 يوينو المقبل إلى 15 يوليو المقبل، تحت شعار تحت شعار «هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل».

ويأتي موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده الجديد لأول مرة في الصيف، وذلك بعد تأجيله في نوفمبر الماضي بسبب ظروف كورونا، وتخوفا من تطورات تداعيات كورونا في يناير الماضي.