أرخص مصيف في مصر.. «مرسي مطروح»: الشقة بـ150 جنيه

إذا أردت أن تستمتع بالمصيف برفقة أسرتك، عليك بالتوجه إلى مرسى مطروح، حيث نظافة الشوارع والأحياء، وتوافر جميع الإمكانات، فضلا عن انخفاض أسعار الوحدات المصيفية، وتواجد المواد الغذائية في جميع الأماكن والشواطىء بأسعار مناسبة، تحت إشراف مديرية التموين والمحافظة.

ولا تزال مطروح تتمتع بمصيف كبير، ومنذ سنوات طويلة يعتبره المصطافون هو مصيف الشعب، الفقراء قبل الأغنياء ويأتون للإستمتاع بشواطئها الخلابة.

مرسي مطروح مصيف الفقراء الأول في مصر

يعد مصيف مدينة مرسي مطروح هو المصيف رقم واحد في مصر ويستقبل ما بين 5 و7 ملايين مصطاف سنويا، من مختلف الطبقات، بحسب «أشرف فؤاد»، من العاملين بمصيف بمطروح، الذي أكد أن شاطئ «روميل»، يعد من أكبر شواطىء المحافظة بعد تطويره، ويستقبل أسبوعيا أيام الأحد والجمعة، رحلات اليوم الواحد من مختلف محافظات مصر، نظرا لقلة تكلفتها، وتنتظر الأسر البسيطة المصيف من العام للعام، للاستمتاع بالبحر طوال اليوم بأقل التكاليف، ويستأجرون الشماسي بأسعار مخفضة.

«سعيد خير الله»، من العاملين بالعمارات الفندقية بمطروح، قال إن الشاليهات والشقق المصيفية بمنطقة باب البحر، أسعارها مناسبة للجميع وتبدأ من 150 جنيها لكل ليلة، ويحدد سعرها حسب الإمكانات وموعد الحجز الذي يقل في شهور مايو ويونيه ويبدأ في الزيادة مع شهر يوليو وأغسطس.

استعدادات مطروح لمصيف 2021

استعدت محافظة مطروح لمصيف 2021 من خلال مجالس المدن الساحلية التي تطل علي البحر ومنها مدينة مرسي مطروح، بعد قرار إعادة فتح الشواطىء طبقا للواء خالد شعيب محافظ مطروح بتجهيز الشواطىء وتمشيط الرمال، وإنشاء بوابات جديدة علي الألسنة، وصيانة الحمامات و وتجميل ودهان أرصفة الكورنيش، مع زيادة ضخ كميات من مياه الشرب في ظل استقبال مطروح للمصطافين، ورفع حالة الطوارىء بالمستشفيات مع متابعة الفنادق التي تعمل ومراجعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ومدى تطبيقها.