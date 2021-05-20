تفاصيل المرحلة الثانية من حياة كريمة: 18 مليون مستفيد في 20 محافظة

تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 1376 قرية بـ51 مركزا في 20 محافظة، حيث يستفيد من المرحلة الثانية مبادرة حياة كريمة نحو 18.4 مليون مستفيد، باستثمارات بلغت 150 مليار جنيه.

وجرى اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي سيبدأ في 1 يوليو 2021، للعمل بشكل مباشر على 13 محورا: الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة.

البنية التحتية

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية، يتضمن مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 102.5 مليار، وشبكات توزيع الكهرباء وجار تخفيض التكلفة المطلوبة لـ20 مليار جنيه بدلا من 31، و شبكات الاتصالات بتكلفة مطلوبة 5.6 مليار جنيه، وشبكات الغاز بتكلفة 17 مليار جنيه، أما مشروعات رصف الطرق والكباري 12.2 مليار جنيه.

المرحلة الثانية

وعن المرحلة الثانية من حياة كريمة، فبدأت اعمالها في أكثر من نصف المراكز، بواقع 57.7% أي 30 مركزا في 20 محافظة، وبدأ التنفيذ في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز وإنشاء المدارس، وتوفير أراضٍ لمجمع الخدمات.

وبدأ العمل بمشروعات شبكات الصرف الصحي في 18 محافظة بإجمالي 30 مركزا، ومشروعات مياه الشرب في 12 محافظة باجمالي 16 مركزا، ومشروعات الأبنية التعليمية بدأت في 15 محافظة بإجمالي 23 مركزا، ومشروع تطوير الوحدات الخدمية، تم العمل في 12 محافظة بإجمالي 15 مركزا، ومشروعات الغاز في 4 محافظات بإجمالي 5 مراكز، ومشروعات الطرق والكباري بدء العمل في محافظة بإجمالي مركز واحد فقط.