حياة كريمة: نسعى لتقديم خدمة اتصالات بأكثر من 5 مليارات لثلث سكان مصر

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف تجهيز البينة الأساسية في القرى المستهدفة، من أجل تحسين الحياة في هذه القرى، ومن بنيها البينة الاتصالاتية، لأن هناك تصور بالانتهاء من كل الأعمال تحت الأرض من مياه وكهرباء واتصالات، خلال فترة قريبة باستثمارات تزيد عن 5 مليارات جينه، تستهدف تقديم جودة إنترنت للمواطنين والمؤسسات الحكومية، للاشتراك في مجال التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة.

وأضاف «جاد الكريم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأربعاء، أن العمل في 52 مركزا حاليا، يمثلون ثلث السكان في مصر، بإجمالي 18 مليون مواطن، حيث سيتم الإطلاق الرسمي لكل المشروعات بأمر من الرئيس السيسي الأيام المقبلة.

وأوضح مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن هناك نية لتنفيذ 9000 مشروع الفترة المقبلة، مع انتظار إشارة البدء من الرئيس السيسي، لافتا إلى أن هناك تنسيق من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهذا كان لا يحدث في الماضي.

وتسعى حياة كريمة، إلى تحقيق تطوير شامل في القرى، حيث استهدف المرحلة الأولى 375 قرية التي يصل فيها الفقر إلى 70% مع تخصيص المبادرة 200 مليار جنيه خلال العام 2021/ 2022 مع تخصيص 5.6 مليار جنيه لقطاع الاتصالات فقط من أجل المساعدة في تنمية المواطن المصري بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.