«أعاني من الاكتئاب».. تسمم فتاة بعد تناولها دواء بالخطأ في الدقهلية

أقدمت فتاة في العشرين من عمرها علي الانتحار بتناول جرعة زائدة من أقراص دوائية، اليوم، وجرى نقلها لمستشفي المطرية المركزي في الدقهلية مصابة بالتسمم الدوائي وحالة إعياء شديدة، وعللت ذلك بأنها تعاني من اكتئاب فقامت بتناول جرعة زائدة من أقراص «بروكاسوفت» وتم وضعها تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول المدعوة «دعاء.ح.ع.ب»، 20 عامًا، دون عمل، ومقيمة ببندر المطرية مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول أقراص دوائية.

المصابة: أعاني من حالة إكتئاب

انتقل ضباط مركز شرطة المطرية، إلي المستشفى وبسؤال المصابة في محضر الشرطة، أكدت أنها تعاني من حالة اكتئاب، فقامت بتناول جرعة زائدة من أقراص دوائية اسمها «بروکاسوفت» عن طريق الخطأ، مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتمكن أطباء مستشفى المطرية المركزي من عمل الإسعافات الطبية للمصابة ووضعها تحت الملاحظة لحين التأكد من استقرار حالتها الصحية، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1121 لسنة 2021 إداري مركز المطرية ، وجاري العرض على النيابة العامة.

وفاة زوجة في نبروه بحبة الغلة الشامة

من جهة أخرى، ورد بلاغا لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بوصول المدعوة «ليلى خ. إ. ز»،21 سنة، ربة منزل ، ومقيمة بقرية «تيره » دائرة المركز جثة هامدة إدعاء تناول مادة سامة.

انتقل ضباط مركز شرطة نبروه إلي مكان الحادث،للفحص، وبسؤالزوجها المدعو « عبد العزيز.ج.ع»، 31 عامًا، عامل زراعي، ووالدها 51 عامًا، ،عامل زراعي، يقيمان بذات القرية أكدا في محضر الشرطة، بأن المتوفاة تناولت قرص سام يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» عن طريق الخطأ مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.