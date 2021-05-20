نشاط سوق التمويل متناهي الصغر بدعم من مبادرات المركزي

أعلنت شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، حجم التمويل متناهي الصغر في الربع الأول من عام 2021، والتي أظهرت أن إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر بلغ 1.153 مليون جنيه مصري، في نهاية الفترة بارتفاع 40% مقارنة بالعام السابق.

وحققت المجموعة، صافي ربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر بلغ 41 مليون جنيه مصري، بارتفاع 18% مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال الربع الأول من 2021، تراجع أرباحها بنسبة 96.77% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحاً بلغت 3.28 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 101.86 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 559.61 مليون جنيه، مقابل إيرادات 517.61 مليون جنيه في الفترة المقارنة، وشهدت سوق التمويل متناهي الصغر نشاطاً ملحوظ على مدار الخمس سنوات الماضية، بدعم من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.

وقالت مي أبوالنجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات، أن مبادرات البنك المركزي حققت قفزة في محفظة التمويل متناهي الصغر من 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، التي استفاد منها أكثر من 4 ملايين مواطن.

وأضافت أبوالنجا، أن نحو 27.8 مليار جنيه من تلك التمويلات جاءت من البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن بين المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتحفيز قطاع المشروعات متناهية الصغر، إلزام البنوك بتخصيص 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة تمويل برنامج الترقية المؤسساتية لنحو 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر «فئة ج» لترقيتها إلى الفئة «ب»، بالإضافة إلى تدريب 1128 من العاملين الجمعيات في 11 محافظة من بينها 7 محافظات في الصعيد.