«الرقابة المالية»: أرصدة التمويل متناهي الصغر سجلت 19.3 مليار جنيه بنهاية 2020

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر بنسبة 17% بنهاية العام الماضى 2020 لتصل إلى 19.3 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 3.2 مليون مواطن.

واستحوذت الإناث على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المستفيدين من التمويلات متناهية الصغر بنسبة بلغت 62٪، فيما استحوذت مناطق الصعيد على 54٪ من إجمالى عدد المنافذ المتاحة لهذه النوعية من التمويل بعدد بلغ نحو 1300 منفذ، فيما توزعت باقى المنافذ وعدها 1230 منفذاً على بقية محافظات الجمهورية، فيما استحوذ التمويل الفردى على 16.1 مليار جنيه من حجم التمويلات الكلية، بنهاية العام الماضى 2020 بزيادة نسبتها 23% عن العام السابق 2019، فيما بلغ حجم التمويل الجماعى 3.2 مليار جنيه.

وتستهدف استراتيجية الهيئة الوصول بحجم محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 25 مليار جنيه العام المقبل 2022، وعدد المستفيدين إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد.

وقدمت الهيئة تيسيرات لعملاء نشاط التمويل متناهى الصغر خلال العام الماضى، بهدف مساعدتهم فى مواجهة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا، كما قامت بتعديل بعض أحكام القانون المنظم لهذا النشاط وإضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم بشكل أكبر فى توسيع قاعدة حجم الاستفادة من التمويلات خاصة للمشروعات الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادى.

وتولى الهيئة نشاط التمويل متناهى الصغر اهتماماً خاصاً فى ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.