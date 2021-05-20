حداد وأديب وخليل وعيسى.. 8 إعلاميين حصلوا على لقاح كورونا

أعلن الإعلامي حسام حداد، تلقيه لقاح أسترازينيكا أمس الأربعاء، بعدما سجل طلب الحصول على اللقاح منذ 4 أسابيع، في مقر شركة فاكسيرا بمحافظة الجيزة، مشيدًا بالتنظيم وحسن التعامل مع المواطنين.

وفي هذا التقرير يرصد «الوطن»، 8 إعلاميين حصلوا على لقاح كورونا:

حسام حداد

أشاد حسام حداد بالتنظيم الكبير الذي وجده في مقر شركة فاكسيرا: «كنت متوقع لخبطة في التعامل، ولما دخلت سلمت بطاقتي في فاكسيرا وسجلت التفاصيل، المكان كان كويس التهوية والإنارة كمان، وكان في كراسي، وممكن نستنى برا».

وأضاف: «المعاملة كانت طيبة جدا، ولما الموظفين بيندهوا على حد ومش بيلاقوه كانوا بيدوروا عليه بره، وكل الكلام يا أفندم وحضرتك وفي انتظارك، ولما جه دوري راجعت مع دكتورة تاريخي الطبي، بعدها رحت للممرضة أو الطبيبة اللي موجودة، وبعد الحصول على اللقاح، خدت كارت باسم اللقاح اللي خدته وموعد الجرعة الثانية بعد 3 شهور».

وعن أعراض اللقاح، أكد حداد أنّها تختلف من جسم لآخر: «أصريت أكون موجود معاكم عشان أحكي التجربة، حسيت بتكسير جسم بسيط مش قوي، وفي حالة عامة من الوهن وحاسس إن جسمي ضعيف، وسمعت في الانتظار كم رهيب من الشائعات زي إن أسترازينيكا بيعمل جلطات والاتحاد الأوروبي مرضيش ياخده، فإنجلترا خلصت منه وبعتته للدول اللي زينا، لكن الحقيقة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مش هيطعمونا حاجات تموتنا، إحنا مش فئران تجارب».

عمرو أديب

وفي نهاية الأسبوع الأول من هذا الشهر، أعلن الإعلامي عمرو أديب حصوله في وقت سابق، على لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا، لافتا إلى أنّ حصول اللقاح على الترخيص الطارئ من منظمة الصحة العالمية، أمر مريح للمصريين الذين حصلوا على اللقاح.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» الذي يعرض على قناة «MBC مصر»، أنّ لقاح سينوفارم دخل إلى العولمة، وحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وسيدخل إلى منظمة «كوفاكس»، وهو منتشر في 42 دولة، بينها الجزائر والكاميرون، ومصر والصين، والإمارات، وله انتشار واسع جدا، وهذا يطمئنك ويريحك لأن مصر اختارت لقاحات صحيحة.

عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنّها حصلت على جرعتين من لقاح كورونا، وذلك خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد» موضحةً: «في الجرعة الأولى حصل لي ألم في الذراع لـ24 ساعة ودوخة بسيطة، وفي الجرعة الثانية محصليش حاجة، شوية ألم في الذراع بسبب الحقنة وخلاص».

أحمد موسى

وأعلن الإعلامي أحمد موسى، في الأسبوع الأول من هذا الشهر، حصوله على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وأكد أنّه لم يتعرض لأي مشكلات صحية، مشددًا على أنّ مصر من الدول السبّاقة في استخدام هذا اللقاح.

شريف مدكور

وأعرب الإعلامي شريف مدكور، عن ارتياحه الشديد لحصوله على أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، حيث يحصل على الجرعة الثانية بعد فترة، مشددًا على أنّه يثق في وزارة الصحة، لأن أي لقاح يدخل إلى مصر يكون معتمدًا منها.

وأضاف مدكور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أنّه بالنسبة للذين يخافون من الحصول على اللقاح، فعليهم أن يتذكروا أنّهم كانوا بانتظر ظهور اللقاح قبل سنة واحدة: «أهو اللقاح طلع، وآمن، وأنا أخدت جرعة ومحصليش أي مضاعفات، يا دوب نمت زيادة شوية، واللقاح مجانا مش بالواسطة ولا المجاملة».

سيد علي

وفي أبريل المنصرم، أعلن الإعلامي سيد علي تلقيه لقاح «أسترازينكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد « كوفيد-19» في مستشفى هليوبلس، موجّهًا شكره لوزارة الصحة والقائمين على التطعيم، «القائمون على التطعيم من تمريض وعلاقات عامة شيء رائع وراقٍ ومحترم».

وأضاف «علي»، خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنّ البعض يذهب للتسجيل في وزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح، ويتلقاه في اليوم التالي، «بقيت حاسس إني مش أقل من أي مواطن في أي حتة تانية في الدنيا».

وأوضح الإعلامي، أنّه تلقى اللقاح في الساعة التاسعة والنصف صباحًا يوم الخميس، وحتى الساعة 11 صباحًا ولم يشعر بأي أعراض، «من 11 الصبح لحد تاني يوم كنت مفرفر ومش قادر أقف على رجلي، ومهدود، بعد شوية قدرت أبقى متماسك وأقف على رجلي».

إبراهيم عيسى

وفي أول أبريل الماضي، أعلن الإعلامي إبراهيم عيسى خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنّه حصل على الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» ضد فيروس كورونا، في مستشفى زايد التخصصي، دون أن يعاني من أي أعراض جانبية.

عمرو خليل

أعلن الإعلامي عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر» الذي يعرض عبر شاشة CBC، أنّه حصل على لقاح فيروس كورونا، وذلك خلال حوار أجراه مع الدكتور وجدي زهران، رئيس مجلس إدارة شركة مديان الفرنسية المتخصصة في إدارة معلومات المنشآت الطبية، قائلا إنّه حصل على لقاح أسترازينيكا، وسأل ضيفه عن اللقاح الذي حصل عليه، ليخبره بأنّه حصل على لقاح فايزر.