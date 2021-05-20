«أليكس هيرشي» تستعرض الماركة المصفحة ضد الرصاص والانفجارات من مرسيدس

نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو على قناتها الرسمية عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، ضمن سلسلة فيديوهات تتضمن شرح وتجربة السيارات الفارهة، وقائمة أفضل سيارات العام الجاري 2021.

وأوضحت أليكس خلال الفيديو مواصفات وتجهيزات السيارة المصفحة والمقاومة للانفجارات «G-WAGEN»، وهي في الواقع واحدة من ثلاثة إصدارات من مركبة الحماية الخاصة لجميع التضاريس Invicto: Pure و Mission و Luxury، ومن ابتكار برابوس Invicto Luxury من مرسيدس- بنز جي كلاس.

وخلال السطور التالية نقدم أبرز التجهيزات والإمكانيات الخاصة بالسيارة المصفحة والمحمية ضد الرصاص والإنفجارات ومنها:

يوفر أحدث منتجات «برابوس» مثل هذه الحماية والرفاهية التي يحتاجها الكثير، بالإضافة إلى الأداء الرائع مع Invicto Luxury Armored G-Wagen، حيث تتميز جميع الطرز الثلاثة بدرع يتوافق مع معيار «VR6 Plus ERV»، ما يعني أنه يمكن أن يقاوم طلقات AK-47 7.62 × 39 عيارًا، والقنابل اليدوية والانفجارات التي يصل وزنها إلى 12.5 كيلوجرام من PETN أو 15 كيلوجرام من رسوم مادة «تي إن تي».

وتأتي «Invicto»، بزجاج شديد الصلابة مضاد للرصاص وما يسمى بـ«Invicto Shelter Cell»، بالإضافة إلى خلية المأوى وهي عبارة عن خلية واقية مثبتة بمسامير، وذات فجوة صفرية مصنوعة من ألواح درع فولاذية مدلفنة على الساخن.

و تتميز الخلية أيضًا بعناصر واقية مصنوعة من قماش تم اختياره بعناية، وهياكل ألياف، بالإضافة إلى مواد مركبة من السيراميك والمعدن.

وتتميز بمقصورة أنيقة وفاخرة، ويدخل في تصميمها العديد من العناصر من بينها الأخشاب الثمينة الفاخرة وألياف الكربون وحتى جلد برابوس الناعم، كما يمكن تشطيب المقصورة الداخلية بأي من خيارات الألوان البالغ عددها 3500 المتاحة على لوحة ألوان برابوس.

وتعتمد على محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4.0 لتر؛ يوفر 576 حصانًا «430 كيلوواط»، وعزم دوران يبلغ 627 رطلاً، ويمكن أيضًا تزويد السيارة بقوة 788 حصانًا «588 كيلو واط»، من أقصى إنتاج و 737 رطل قدم من عزم الدوران الذروة.