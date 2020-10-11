مرسيدس بنز تطلق تطبيقا للتعريف بأهمية السيارات الكهربائية

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو شرحت فيه تطبيق "EQ Ready" الذي أطلقته للتعريف بالسيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة.

ويقوم هذا التطبيق بشرح فوائد السيارات الكهربائية وأهمية الانتقال إليها، وخُصص هذا البرنامج لأي شخص يريد معرفة ما إذا كان جاهزًا للتنقل الكهربائي، بغض النظر عن العلامة التجارية ونوع سيارته الحالية.

وأعلنت شركة مرسيدس بنز الألماني خلال الأسبوع الماضي إطلاق سيارة كهربائية جديدة تنضم لسلسلة سيارات "EQ" التي تنتجها الشركة، وهي سيارة، "EQS" الكهربائية الجديدة بالكامل والتي ستصل في عام 2021.

وأضافت الشركة أنها ستليها مرسيدس-بنز EQE، وسيتم طرحها في عام 2022، وستكون سيارة مرسيدس-بنز EQS SUV أول سيارة دفع رباعي فاخرة في هذا الهيكل.

كما أعلنت الشركة أن السيارة يمكنها سير مسافة 700 كم في الشحنة الواحدة.

وتخضع" EQS" حاليًا للاختبارات الأخيرة في طريقها إلى نضج الإنتاج، بما في ذلك في مركز الاختبار والتكنولوجيا، ويعمل التحقق المنتظم للمركبة بشكل عام على ضمان معايير الجودة العالية وهو أحد الإجراءات الشاملة في عملية تطوير كل سلسلة طرازات مرسيدس-بنز.

وتشمل المحطات اختبارات شتوية قاسية في الدول الاسكندنافية، واختبارات الهيكل ونظام الدفع في مناطق الاختبار والطرق العامة وعلى مسار الاختبار عالي السرعة، بالإضافة إلى الاختبار المتكامل للمركبة بشكل عام في حرارة جنوب أوروبا وجنوب إفريقيا، يتم إجراء تجارب القيادة حاليًا أيضًا في الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن مرسيدس طرحت أول سيارة كهربائية لها العام الماضي، وهي سيارة "EQC"، بعدما اتجه معظم مصنعي السيارات في العالم إلى توفير جيل جديد كامل من المركبات صديقة البيئة "السيارات الكهربائية" والتي تعمل بالشحن، وتم خلق حالة من التنافس المتبادل بين الشركات والعلامات الرائدة في عالم السيارات.

وتتمثل ميزات سيارة "EQC" في الآتي:

- تعتمد السيارة EQC على محركين كهربائيين يعملان في وقت واحد ليعطي قوة 402 حصان، و765 نيوتن/متر من عزم الدوران.

- تستمد تلك المحركات طاقتها من بطارية ليثيوم أيون 80 كيلوواط، حيث تستطيع السيارة قطع مسافة تتراوح بين 445 كم حتى 471 كم بالشحنة الكهربائية الواحدة.

- تتسارع السيارة الجديدة من حالة الثبات (0) إلى 100 كم/ ساعة، خلال 5.1 ثانية.

- تبلغ سرعتها القصوى 180 كم / ساعة.