EQA المدمجة.. ثاني سيارات «مرسيدس بنز» الكهربائية «صور وفيديو»

أعلن المصنع الألماني «مرسيدس بنز» الرائد في صناعة السيارات الفارهة، مؤخرًا، عن طراز «مرسيدس EQA» الكهربائية بالكامل، حيث تعد أول عضو يعمل بالكهرباء بالكامل في السيارة المدمجة من الشركة.

وأعلنت الشركة عن إطلاق نسخة مزودة بنظام الدفع الرباعي قريبا، بالإضافة إلى عدة تجهيزات وتحسينات من بينها «تجهيزها بمحركين وبقوة أكثر من 200 كيلووات/272 حصان وبمدى سير أكثر من 500 كم».

ومن جانبها نشرت الشركة الألمانية، فيديو على قناتها الرسمية عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، توضح من خلاله تفاصيل السيارة الكهربائية بالكامل «EQA»، وفي السطور التالية رصد لأهم تفاصيل السيارة والتي منها:

أبرز الإمكانيات

تأتي سيارة «مرسيدس EQA» مزودة ببطارية الليثيوم أيون 66.5 كيلووات في قاع السيارة، بالإضافة إلى محرك كهربائي في الأمام، وتعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات، وتنتج قوة 190 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى ٣٧٥ نيوتن/ متر، فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة خلال 8.9 ثانية فقط.

تعتمد السيارة على قاعدة الموديل GLA من سيارات مرسيدس، وتختلف عنها في بعض التفاصيل القليلة بالمظهر الخارجي، وتم تصميمها من الخارج بشكل فريد يظهر في شبكة المبرد باللون الأسود، وشريط LED الممتد، والجنوط المطورة من حيث الإيروديناميكية، وغطاء المؤخرة المعاد تصميمه، ولأول مرة يتم تجهيز الكونسول أمام الراكب الأمامي بإضاءة خلفية، فيما تصل المساحة الخاصة بالصندوق الخلفي للسيارة حوالي من 340 إلى 1320 لترًا.

سد احتياجات المستهلكين

ومن جانبها وتركز الشركة على طرازات الـ SUV، التي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام الهايبرد، لتشجيع السيارات الكهربائية، إضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات GLA وGLS، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في تيسير قيادة السيارات.