«التنسيقية» توقع بروتوكولا مع «التضامن» تحت شعار «كلنا بنساعد»

وقّعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إطلاق مبادرة «كلنا بنساعد» التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة، في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

ووقع البروتوكول عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أنّ دور الشباب مهم للغاية للنهوض بمستقبل مصر، وأنّ كل مسؤول عليه دور اجتماعي، وهو ما يسعده خلال تقديم الخدمات للمستحقين، وخدمة المجتمع هو واجب وطني والدول دائما تنهض بجهود أبنائها.

وأضافت أنّ الرئيس السيسي حريص دائما على مساعدة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، بجانب الفئات الأخرى، مرحبة بمشاركة شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كسفراء لوزارة التضامن الاجتماعي للوصول كل المناطق.

وأكد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بور سعيد، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مبادرة كلنا بنساعد تستهدف خدمة المواطنين وتلبي كل احتياجاته بكل المحافظات، وأهمها المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية لمخاطبة المسؤولين.

وأضاف عثمان، أنّه سيتم توصيل مطالب المواطنين من المحافظات للحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أكد أحمد فتحب، وكيل لجنة التضامن الاجتماعب بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الهدف من إطلاق مبادرة كلنا بنساعد، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، هو مساعدة أهالينا البسطاء في كل المحافظات للاستفادة من الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، مثل مشروع تكافل وكرامة، فرغم انتشاره إلا أنّ هناك البعض من أهالينا البسطاء لا يستطيعون الاشتراك فيها، وهنا يأتي دور المبادرة في توصيل طلب المواطن للوزارة ليستفيد من الخدمة.

وأضاف فتحي، أنّ هناك مكتب لشباب التنسيقية بكل محافظة، ومكتب في وزارة التضامن الاجتماعي، ومن خلال ذلك يتم توصيل برامج الوزارة للمواطنين والشباب في الجامعات وكذلك دور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وغيرهم في جميع القطاعات وكذلك خدمات التأمين وبرنامج مودة وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو يونس عضو اللجنة العامة بمجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عزمى عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مارسيل سمير، والنائب أكمل نجاتي المتحدث باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ، والأستاذة صابرين حجازي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذة نجوى إبراهيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذ محمد طه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذ مؤمن سيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذ أسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.