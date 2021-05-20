مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 24 مدرسا جديدا بمختلف الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 24 مدرسا جديدا بمختلف كليات الجامعة، حيث نصت القرارات في كلية الطب على تعيين 8 مدرسين وهم الدكتورة أماني محمود إسماعيل بقسم الهستولوجيا، والدكتورة أسماء عبدالتواب عبداللاه بقسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتورة أسماء حسن محمد بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، والدكتور محمد أحمد سيد عبدالغني بقسم طب الأطفال، والدكتور منتصر جمال أحمد بقسم الأمراض الصدرية، والدكتورة مريم عزت عبدالله بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور عمر أحمد رفاعي بقسم جراحة العظام، والدكتور أحمد محمود عبد اللاه بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية.

وتضمنت القرارات تعيين 4 مدرسين بكلية العلوم وهم الدكتورة هدير حسن محمد الهواري بقسم الفيزياء، والدكتورة دينا حمدي سيد بقسم الجيولوجيا، والدكتور محمد أحمد خلاف بقسم علم الحيوان والحشرات، والدكتور أحمد عبدالفتاح محمود بقسم علم الحيوان والحشرات، وفي كلية الآداب تضمنت تعيين 3 مدرسين وهم الدكتورة دعاء محمد محمد بقسم الإعلام، والدكتورة سارة إبراهيم حامد بقسم الآثار، والدكتورة أسماء عاطف إبراهيم بقسم علم النفس.

كما نصت القرارات على تعيين 2 مدرسين بكلية الهندسة وهم الدكتور محمد حمدي عبدالرحيم بقسم الهندسة الميكانيكية، والدكتور عبده شعبان أحمد بقسم الهندسة المدنية، وفي كلية الخدمة الاجتماعية تعيين الدكتورة أحلام فرج عليان بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية، والدكتورة سامية جمال أحمد بقسم خدمة الفرد.

وتضمنت القرارات في كلية الطب البيطري تعيين الدكتورة مروة جمال الدين عبدالقادر بقسم الرقابة الصحية على الأغذية، والدكتورة ابتسام صابر عبد اللاه بقسم الأدوية، وفي كلية التربية تضمنت تعيين الدكتور ميسرة حمدي شاكر بقسم علم النفس، وفي كلية التربية النوعية تعيين الدكتورة سمر جمال عبدالمعطي بقسم التربية الموسيقية، وتعيين الدكتورة أسماء محمد علي الدسوقي بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية للأورام بمعهد جنوب مصر للأورام.