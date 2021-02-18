مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 14 مدرسا جديدا بمختلف كليات الجامعة

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، على تعيين 14 مدرساً جديداً بمختلف كليات الجامعة، حيث نصت القرارات في كلية الطب على تعيين 6 مدرسين.

وضمت القائمة: الدكتورمصطفى سيد محمد مشرف بقسم الجراحة العامة، والدكتور محمد أحمد عبدالرحمن عبد الحفيظ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتور محمد صلاح عبدالكريم شحات بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتورة إيريني صموئيل بولس سعيد بقسم علاج الأورام، والدكتور أحمد أبو الفتوح محمد إبراهيم بقسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور أيمن عبدالخالق محمد أبو جلالة بقسم التخدير والعناية المركزة بالكلية.

وتضمنت القرارات، تعيين 4 مدرسين في كلية الهندسة، وهم الدكتور أحمد حاسم صادق رمضان، والدكتور أحمد حسني علي حسن، والدكتور إسلام محمود حسن بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور أحمد عصام محمد خالد بقسم الهندسة الكهربائية بالكلية.

وشملت القرارات أيضاً، تعيين مدرسين اثنين بمعهد الأورام وهما الدكتورة إسراء رشدى حسن محمد، والدكتورة مها خليل محمود خليل بقسم الأشعة العلاجية والطب النووي بمعهد جنوب مصر للأورام، جامعة أسيوط، وتعيين مدرس واحد بكلٍيتي الاداب والتربية الرياضية، وهما الدكتورة اسماء رجب علي محمدين بقسم الآثار بكلية الآداب والدكتورة هالة محمد فؤاد احمد بقسم مناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة.