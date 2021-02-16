مجلس جامعة أسيوط يوافق على إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة زايد الإماراتية

وافق مجلس جامعة أسيوط على إبرام مذكرة تفاهم بين كلية التجارة بالجامعة؛ وكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لمدة خمس سنوات.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن هذه المذكرة تتضمن الموافقة على تبادل الزيارات العلمية والخبرات التدريسية والطلاب بين الجانبين، هذا فضلا عن تبادل البحوث والدراسات العلمية ومشاركة الجامعتين في إعداد وتنفيذ مشروعات بحثية دولية وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة، هذا بالإضافة إلى الإشراف المشترك على الرسائل ومشروعات التخرج والمشاركة في مناقشتها.

وذكر الدكتور عبدالسلام نوير أن تلك الاتفاقية تأتي في إطار سعي الكلية إلى تعزيز خدماتها التعليمية والبحثية التي تقدمها لطلابها وباحثيها، وكذلك استثمار ما تضمه من كوادر علمية مرموقة في مختلف مجالات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والعلوم السياسية.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على دعم وتحسين التبادل العلمي المشترك مع كل الجامعات على المستويين العربي والدولي، خاصة في المجالات التي تخدم العلمية البحثية والتعليمية، وذلك يصب في صالح تطوير المنظومة التعليمية والبحثية ورفع كفاءتها، لافتا أن الجامعة تحظى بعلاقات وروابط علمية وثقافية متميزة مع مثيلاتها من الجامعات داخل مصر وخارجها في مختلف المجالات الإنسانية والعلمية والاجتماعية وغيرها.