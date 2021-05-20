«العمل الدولية» تعقد مؤتمرها السنوي الـ109 افتراضيا بسبب كورونا

انطلقت فعاليات مؤتمر العمل الدولي السنوي، الذي يعتبر الهيئة الأعلى لصناعة القرار في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، بحضور 5000 شخص من أنحاء العالم، وهو المؤتمر السنوي يجمع هذا العام وفودا عمالية ونقابية ورسمية من 187 دولة ولفيف من المراقبين الدوليين، ويعقد لأول مرة منذ 102 سنة تاريخ إنشاء المنظمة في 1919 بشكل افتراضي، بسبب القيود الصارمة المفروضة على السفر المطبقة في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، علاوة على الحاجة لضمان صحة وعافية الوفود والموظفين، ويرأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، حيث تبدأ فعاليات المؤتمر على مرحلتين، الأولى في شهر يونيو المقبل، والثانية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المرحلة الأولى في 3 يونيو المقبل، اجتماعات لجان المؤتمر التي من المتوقع أن تستمر لمدة 18 يوما، ثم يبدأ العمل في الجلسات العامة في 7 يونيو وسيتحدث خلالها رئيس الاتحاد السويسري، كما سيتقدم المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، ورئيس مجلس الإدارة تقريرها، اللذين يغطيان عامين، ويلي ذلك البيانات الافتتاحية لرؤساء مجموعات أصحاب العمل والعمال في المؤتمر.

وتتضمن البنود المدرجة في الجزء الخاص بشهر يونيو من جدول أعمال المؤتمر وثيقة ختامية خاصة بشأن استجابة منظمة العمل الدولية لفيروس (كوفيد -19)، وبرنامج منظمة العمل الدولية وميزانيتها الفترة 2022-2023، والمناقشة المتكررة بشأن الحماية الاجتماعية، والنظر في التقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل أثناء الجائحة ومناقشات حالات الدول.

مصر تشارك في الجلسة الافتتاحية بوفد ثلاثي حكومة وأصحاب أعمال وعمال

وتعقد قمة عالم العمل يومي 17 و18 يونيو المقبلين بعنوان «التحرك الدولي من أجل استجابة (كوفيد -19) ومحورها الإنساني»، مع استمرار الجلسات لمدة 90 دقيقة كل يوم، وتشمل القمة جزءا رفيعا المستوى مع رؤساء الدول والحكومات، وحلقة نقاش مع ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، ومن المقرر أن يعقد في 10 يونيو المقبل اجتماعا لليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، وإطلاق تقرير عن عمالة الأطفال.

ويستأنف مؤتمر العمل الدولي عمله في نوفمبر 2021 بأجندة تتضمن مناقشتين في اللجان، واحدة بشأن عدم المساواة، وعالم العمل، والثانية بشأن المهارات والتعلم مدى الحياة، ومن المتوقع أن يختم المدير العام الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي في 11 ديسمبر من العام الحالي.

يذكر أنّ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أرجأ مؤتمرها السنوي الذي كان مقررا عقده في 2020 بسبب وباء (كوفيد-19) في ظل القيود الصارمة التي فرضت على السفر بسبب الجائحة، وبالتالي تم تأجيل عقد الدورتين ذات الصلة 338 و339 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والذين كان مقرر انعقادهما في 25 مايو و6 يونيو 2020، ومؤتمر العمل الدولي يعقد مرة في العام في جنيف بسويسرا، لمناقشة القضايا الرئيسية في عالم العمل، وصياغة معايير العمل الدولية واعتمادها ومراقبة تنفيذها، فهو يجمع بين ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة.