عاجل.. إخلاء سبيل طبيب أسنان الطالبية المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته

قررت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، إخلاء سبيل طبيب أسنان الطالبية المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته الخاصة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

التحريات المبدئية

وذكرت التحريات المبدئية للواقعة، أن المتهم تحرش بالموظفة داخل العيادة واعترف بجريمته أمام النيابة العامة قائلًا: «كانت ساعة شيطان».

وبرر المتهم واقعته بأن السيدة كانت بمفردها وتدثت معه بشكل صريح عن أمور كثيرة منها أمور جنسية.

حشو ضرس

وأشار المتهم إلى أن المتهم كانت في العيادة لحشو "ضرسها" لكنها كانت منفتحة في حديثها للغاية وتحدثت معه في أمور منها العلاقة الخاصة بالأزواج واسباب الخلافات فتجرأ عليها وتحسس جسدها.

وتابع: «عندما احتجت السيدة قمت بالاعتذار لها وقولت لها أن الأمر غير مقصود وخرجت دون أي مشاكل لكني فوجئت بتحريرها محضر بقسم الشرطة».

وتمكنت مباحث قسم شرطة الطالبية، من القبض على طبيب بناء على صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره؛ لتحرشه بسيدة داخل عيادته الخاصة الكائنة بدائرة القسم حيث تم تفريغ الكاميرات والتحفظ عليها بقرار من النيابة العامة.