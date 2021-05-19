القبض على طبيب أسنان تحرش بموظفة داخل عيادته بالجيزة: اعترف بالواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على طبيب أسنان، بتهمة التحرش بموظفة كانت تتردد على عيادته الخاصة بمنطقة الطالبية بالجيزة.

واعترف الطبيب المتهم بارتكاب واقعة التحرش بالمجني عليها، التي كانت قد تقدمت ضده ببلاغ لدى قسم شرطة الطالبية، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور وألقت القبض عليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

وتلقى الرائد إسلام سيد، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من موظفة، بتعرضها لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان داخل عيادته بمنطقة الطالبية، حيث تم ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات الأمنية، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق مع المتهم.

واقعة تحرش بالرجال

وشهدت الجيزة واقعة مماثلة كان بطلها طبيب أسنان شهير أيضا، حيث أمرت النيابة العامة بحبسه، لاتهامه بهتك عرض 4 رجال بالقوة من بينهم الفنان العباس أبو الحسن.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بعدما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة الدقي.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع طبيب الأسنان، وواجهته بالأدلة وأقوال ضحاياه الأربع بعدما واجهته بهم، ليقر الطبيب بفعلته، ويعترف بما قاله ضحاياه، إلا أنه أرجأ ذلك في أقواله بالتحقيقات إلى أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، دفعه إلى القيام بجرائمه.

وفي فبراير الماضي، أحالته النيابة إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له تهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة، وأوضحت النيابة في بيان لها أنها أقامت الدليل على المتهم بعدما شهد ضده 6 شهود، فضلا عن ما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعدما قامت بفحص عدد من مقاطع الفيديو المصورة له، وكذلك ما ثبت بتقريرها بشأن فحص هاتفه.

وعقدت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمته، فى أبريل الماضي، وقررت التأجيل لجلسة 16 يونيو المقبل.