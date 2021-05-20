عاجل.. حبس صاحب واقعة التحرش بفتاة طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة ثاني طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حبس المتهم بالتحرش بـ«فتاة طنطا» باستخدام سيارته، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليه تهمة التحرش وارتكاب فعل فاضح.

استمعت النيابة إلى أقوال المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، مؤكداً أنه هو الذي ظهر في الفيديو، كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، واستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على قائد سيارة ملاكي، بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الشارع، والتحرش الجنسي بإحدى الفتيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد رصد فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من قبل فتاة تُدعى «دعاء محمد»، طالبة في كلية الآداب بجامعة طنطا.

وقالت الطالبة، التي قامت بتصوير واقعة تحرش المتهم بها، إن فكرة التنازل عن المحضر غير واردة، ووصفتها بأنها «فكرة مستحيلة»، خاصةً بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بها، وإتيانه فعل فاضح في الشارع.

وأضافت الطالبة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القبض على المتهم يعطي رسالة لكل فتاة، بأنها لا يجب أن تفرط في حقها، وهو ما سيساعد على الحد من تلك الظاهرة، كما وجهت رسالة إلى من وصفتهم بـ«المتحرشين» قائلةً: «إلى كل متحرش.. سيكون جزاؤك الحبس، وعليك مراجعة نفسك بالكف عن التفكير في التحرش بالفتيات».

وأوضحت أنها أصرت على تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثاني طنطا، وكان هناك تعاون من قبل ضباط مباحث القسم، الذين أبدوا حرصاً على حقها بسرعة القبض على المتهم.

واستمعت النيابة العامة بقسم ثاني طنطا، في محافظة الغربية، في وقت سابق، إلى أقوال الفتاة «دعاء محمد»، صاحبة واقعة «تحرش طنطا»، والتي كشفت فيها العديد من المفاجآت.

ونشرت «دعاء» مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه شاب أثناء محاولته التحرش بها في مدينة طنطا، بعد رفضها استقلال السيارة معه، وهم المتهم بخلع ملابسه، وحين لاحظ قيام الفتاة بتصويره توقف عن فعلته، وظل يطاردها بسيارته.

وأشارت الطالبة في أقوالها أمام النيابة أن المتهم ظل يطاردها نحو 20 دقيقة، ما اضطرها إلى الصعود لرصيف الشارع، ثم اختفى بعدها، وفوجئت بظهوره بعد دقائق ويقوم بفعل فاضح، ما دفعها إلى تصويره.

وأشارت إلى أنها حررت محضراً بالواقعة، برقم 3702 إداري ثاني طنطا، تتهم فيه قائد سيارة ملاكي بفعل فاضح في الشارع، ومحاولة التحرش بها، وتقديم فيديو وثقت به الواقعة.