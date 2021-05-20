بث مباشر.. وقائع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة آخر الأوضاع بفلسطين

نشر موقع «الأمم المتحدة»، بثا مباشرا حول أحداث الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة أخر الأوضاع في فلسطين وما يجري على الساحة السياسية هناك.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، قد قال بإن الأعمال القتالية أدت إلى تهجير أعداد إضافية من الفلسطينيين، ما يرفع العدد الكلي للمهجرين إلى 75 ألف مُهجر في قطاع غزة.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة، في تقرير صادر، أمس الأربعاء، أنه ما بين المهجرين 47 ألف شخصا يلتمسون الحماية في 58 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مختلف أنحاء غزة، بينما يمكث 28.700 من المهجرين عند عائلات تستضيفهم.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن ستة فلسطينيين، من بينهم مدنيان على الأقل أحدهما فتاة، قتلوا في سياق الأعمال القتالية في غزة.

وتواصلت الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين وأصابت 1.458 آخرين بجروح.

ومن جانبه، دعا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في بيان، جميع الأطراف في الأعمال العدائية إلى الموافقة على وقفة إنسانية للسماح بتوزيع الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ كي يتسنى للمدنيين شراء الطعام والماء وطلب الرعاية الطبية وتلبية الاحتياجات الطارئة الأخرى.