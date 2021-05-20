الأمم المتحدة: القدس لكل الديانات وجميع أنشطة الاستيطان غير قانونية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه قلق جدا من المناوشات التي تحدث بين قوات جيش الاحتلال، والعائلات الفلسطينية التي تُجلى عن مناطقها، مطالبا تل أبيب بوقف عمليات إجلاء الفلسطينيين في شرقي القدس، لأنها ضد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف «جوتيريش»، في كلمة جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، الخميس، أن كل أنشطة الاستيطان غير قانونية، والقدس مدينة دولية لكل الديانات، ومقدسة للديانات الثلاث، ويجب أن تُحترم، وما يحدث بطبيعة الحال، يؤدي إلى مفاقمة الوضع، ولذلك يجب على إسرائيل المساهمة في السلام، لأن العنف يوسع دائرة النزاع، ويجب العمل بكل الطرق لذلك.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «علينا العمل بكل الطرق لكي لا يتوسع العنف ولا تتوسع المعاناة الإنسانية»، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع عدة دول، منها مصر والأردن وقطر لخفض العنف، وأيضا تجري مباحثات مع حركة حماس لوقف العنف، مشددا على أهمية تفادي سقوط ضحايا آخرين، والمجتمع الدولي يجب أن يتحرك في هذا الإطار، مشددا على أنه لا يمكن إلحاق الأذى بالمدنيين.