عاجل.. الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة: الأطفال يدفعون الثمن

قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ما بين فلسطين وإسرائيل، في الحرب الدائر رحاها هناك، وأدت إلى ترك الآلاف من الفلسطينين منازلهم في قطاع غزة.

وأضاف «جوتيريش» خلال كلمته التي ألقاها منذ قليل، وذاعتها فضائية «سكاي نيوز»، أن أطفال غزة هم من يدفعون ثمنا باهظا نتاج تلك الأزمة، ويجب حماية الصحفيين في القطاع، وأبدى استياءه حول الاعتداءات على المواقع الدولية بغزة.

وأوضح أنه سيتم إطلاق نداء لإيصال المساعدات إلى غزة، حيث إن إسرائيل مطالبة بإيصال الغذاء والدواء إلى غزة، لافتا إلى أنه يجب حماية المدنيين ووقف القصف العشوائي ضدهم.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أنه لا يمكن تبرير إلحاق الأذى بالمدنيين، ويجب على حماس وباقي الفصائل وقف إطلاق الصواريخ على المدنيين بإسرائيل، والتركيز على وقف فوري لإطلاق النار مع وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية، متابعا: «كل الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة».