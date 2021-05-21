زيادة منافذ تلقي لقاح كورونا بأسوان إلى 5 مراكز

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، عن زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا داخل المحافظة، إلى 5 مراكز، يجري العمل بها وسط إجراءات مشددة للوقاية من الإصابة بالفيروس المستجد.

5 مراكز تيسيراً على المواطنين

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أنه تم افتتاح 5 مراكز، بمستشفى صدر أسوان، ومعهد أورام أسوان، ومستشفى دراو المركزي، وإدارة نصر النوبة الصحية، وإدفو غرب بمبنى حي جنوب.

وأوضح أنه تم تجهيز هذه المراكز لتلقي المواطنين اللقاح، طبقاً لمعايير مكافحة العدوى، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

الوحدات مجهزة بكوادر طبية متخصصة

وتابع «حنفي» أن هذه الوحدات مجهزة بأفضل الكوادر الطبية وهيئات التمريض والإداريين المتخصصين، للرد على استفسارات المواطنين، بالإضافة إلى صيادلة متخصصين لحفظ وتوفير ونقل اللقاح.

من جانب آخر، واستمراراً لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تواصل الجهود المبذولة من لجان التفتيش، برئاسة رؤساء المراكز والمدن، تنفيذاً لهذه القرارات من أجل مجابهة انتشار جائحة كورونا.

وأوضح المحافظ أنه عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تم مواصلة الالتزام بقرار الغلق في التاسعة مساءً للمحلات والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والملاهي والأندية ومراكز الشباب، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وذلك حتى نهاية مايو الجاري.

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتابع محافظ أسوان أن الحملات الميدانية، التي تم تنفيذها بالتوازي، استهدفت متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، للحد من فرص الإصابة بالفيروس.

3 توجيهات مشددة

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه كانت هناك توجيهات مشددة لكافة مسئولي المحليات بالتعامل الفوري مع الإشغالات ومخلفات القمامة والتراكمات، ورفعها أولاً بأول، للحفاظ على المظهر الحضاري بالشوارع والميادين، لافتاً إلى أنه تنفيذاً للتعليمات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حي غرب، شملت غلق وتشميع عدد 4 مطاعم وكافتيريات، بجانب مصادرة عدد 22 جهاز وأنبوبة بوتاجاز، وعدد 5 شيشة، و3 أجهزة تكييف متحرك، وعدد 4 أجهزة ثلاجة وديب فريزر وسماعات.

كما شهدت الأيام الماضية غلق 41 منشأة مخالفة لقرارات الغلق، بجانب تحرير 288 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات، وتواكب مع ذلك قيام فرق الرش والتطهير التابعة لمديرية الصحة أعمالها داخل كافة المواقع المستهدفة، وخاصةً التي تشهد تردد للمواطنين والزائرين عليها، بإجمالي 476 منشأة ومبنى، بالإضافة إلى 132 شارعاً.