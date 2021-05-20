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درجات الحرارة في أسوان اليوم 20 مايو 2021

كتب:

عبد الله مشالي
09:55 ص | الخميس 20 مايو 2021
نيل أسوان

نيل أسوان

شهدت حالة الطقس في محافظة أسوان، اليوم الخميس 20 مايو 021 ، ارتفاع في درجات الحرارة، ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية عن درجات الحرارة في أسوان اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ42 درجة مئوية وسرعة الرياح إلى 13 كيلو متر في الساعة .

 

درجات الحرارة اليوم في أسوان

 

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في أسوان اليوم، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الخميس ، بلغت 42 للعظمى و24 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع بداية من اليوم ، وتنشر «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع:

الخميس: 42 للعظمى و24 للصغرى

الجمعة: العظمى 42 والصغرى 25

السبت: العظمى 41 والصغرى 23

الأحد: العظمى 37 والصغرى 21

الإثنين: العظمى 39 والصغرى 23

الثلاثاء: العظمى 40 والصغرى 24

و حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، بلغت درجات الحرارة 42 درجة ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج للشوارع إلا للضرورة ، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 37 درجة.

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