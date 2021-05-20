محافظ أسوان: حزمة مشروعات إستثمارية وتخصيص ألف فدان لزراعة «الجوجوبا»

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعا اليوم، مع اللواء حسن العفيفى نائب رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور نائبي المحافظ، الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان، لمناقشة حزمة مشروعات مشتركة بين المحافظة والهيئة بإستثمارات قدرها 500 مليون جنيه.

وشدد محافظ أسوان على إزالة أي معوقات أو تعقيدات روتينية للإسراع في إطلاق هذه المشروعات لتكون ثمارها ملموسة لدى المواطنين وخاصة توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسواني، بالإضافة إلى تعظيم الإستفادة والقيمة الاقتصادية من الثروات الطبيعية وفى مقدمتها الجرانيت والرخام.

تصنيع الرخام

وأوضح بأنه تم الاتفاق مع الهيئة على إنشاء أكبر مصنع لتقطيع وصقل وتصنيع الرخام بالمنطقة الصناعية بالعلاقي وذلك على غرار المصنع الجاري إنشاءه حالياً بواسطة جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وذلك من أجل تحويل أسوان إلى قاعدة للصناعات الثقيلة.

إنهاء إجراءات تخصيص ألف فدان

وكشف أشرف عطية عن إنهاء إجراءات تخصيص ألف فدان بمنطقة غرب كوم أمبو لتنفيذ مشروع الدواجن التكاملي بتكلفة إستثمارية 236 مليون جنيه دعماً من الهيئة والذى سيضم 6 عنابر أمهات، و16 عنابر تسمين، ومصنع أعلاف، ومجزر آلي، علاوة على معمل تفريخ لتحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء في الأسواق المحلية، وأيضاً للمحافظات المجاورة.

مشروع زراعة 6 آلاف فدان

ولفت إلى أنه جارى الإعداد لتنفيذ مشروع زراعة حوالى 6 ألاف فدان من أشجار الجوجوبا بتكلفة تقديرية 113 مليون جنيه بالمنطقة الصحراوية على طريق «أسوان - برنيس»، للإستفادة من مياه الصرف المعالجة والمنتجة من محطة 40 بالعلاقي وهى أشجار ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، تستخدم بذورها فى إنتاج زيوت محركات الطائرات، وتصنيع مستحضرات التجميل .