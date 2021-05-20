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لحظة استهداف كتائب القسام حافلة تنقل جنود الاحتلال «فيديو»

كتب:

خالد عبدالرسول
06:19 م | الخميس 20 مايو 2021
صورة لعملية استهداف حافلة الجنود الإسرائيلية

صورة لعملية استهداف حافلة الجنود الإسرائيلية

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا لعملية استهداف حافلة إسرائيلية لنقل الجنود قرب قاعدة زيكيم، شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

وأظهر مقطع الفيديو حافلة تتوقف إلى جانب الطريق، ثم سُمع صوت إطلاق القذيفة الصاروخية قبل أن تصيب هدفها محدثة انفجارًا شديدًا في الأوتوبيس، حسبما نقلت روسيا اليوم عن «أخبار فلسطين».

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات، ونتيجة لذلك أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الباص.

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