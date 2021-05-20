لحظة استهداف كتائب القسام حافلة تنقل جنود الاحتلال «فيديو»

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا لعملية استهداف حافلة إسرائيلية لنقل الجنود قرب قاعدة زيكيم، شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

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كتائب القسام تعرض مقطعاً مصوراً لعملية استهداف حافلة للاحتلال شمال القطاع بصاروخ موجه. pic.twitter.com/ynK9c5ImSZ — أخبار فلسطين (@alakhbarpal) May 20, 2021

وأظهر مقطع الفيديو حافلة تتوقف إلى جانب الطريق، ثم سُمع صوت إطلاق القذيفة الصاروخية قبل أن تصيب هدفها محدثة انفجارًا شديدًا في الأوتوبيس، حسبما نقلت روسيا اليوم عن «أخبار فلسطين».

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات، ونتيجة لذلك أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الباص.