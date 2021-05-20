صور.. الأرصاد: تطور السحب وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تطورات حالة الطقس اليوم، والظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، من خلال متابعات ورصد الأحوال الجوية بصور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تطور بعض السحب على سانت كاترين وسقوط أمطار خفيفة على المنطقة.

حالة الطقس اليوم

وكانت الأرصاد أعلنت أن الطقس اليوم، سيكون حارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد نهارا، فيما يكون لطيف ليلا، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر

وأشارت الهيئة إلى درجات الحرارة المتوقعة والتي جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 17.

سيوة العظمى 35 والصغرى 18.

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 20.

دمياط العظمى 27 والصغرى 20.

الإسماعيلية 34 والصغرى 18.

السويس العظمى 34 والصغرى 19.

العريش العظمى 27 والصغرى 19.

طابا العظمى 34 والصغرى 21.

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 20.

بني سويف العظمى 37 والصغرى 21.

المنيا العظمى 37 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 36 والصغرى 24.

قنا العظمى 40 والصغرى 24.

الأقصر العظمى 41 والصغرى 25.

أسوان العظمى 42 والصغرى 26.