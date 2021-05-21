محافظ قنا يوجه بإيجاد حلول سريعة لطلبات النواب 

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، بحضور نائبه، حازم عمر، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية.

تضمن الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والقومية والتنموية، التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومراكزها التسعة، والتي تمس حياة المواطنين في قنا، وعلى رأسها ملف الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، حيث شهد هذا الملف العديد من المناقشات الجادة، وكذا الإجابة على جميع الاستفسارات المطروحة من جانب النواب، كما تمت مناقشة مدى إمكانية إضافة خطوط سير جديدة داخل مدينة قنا، لخدمة بعض المناطق المحرومة.

وأشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بلقائهم الدوري مع محافظ قنا، مؤكدين أن اللقاء يُعد بمثابة فتح قناه للتواصل والتناغم الكامل، بما يتناسب مع احتياجات الشارع القنائي وطموحاته خلال الفترة القادمة، لافتين إلى أن أهم القضايا التي ستتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً.

وفى ختام الاجتماع، طرح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعض المشكلات التي تواجه أبناء المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية، وعلى الفور، وجه محافظ قنا بإيجاد الحلول السريعة لها، مع ضرورة وضع جدول زمني للوصول إلى حلول نهائية تسهم بدورها في شعور المواطنين بمستوى الخدمات التي تقدم لهم، خاصةً فيما يتعلق بالمرافق الأساسية.