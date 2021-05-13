محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي

أدى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يرافقه نائبه حازم عمر، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي، مع أهالي مدينة قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، وجمال محمد أحمد، ومحمد الجبلاوي، عضوا مجلس النواب، والدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ.

ووجه محافظ قنا التهنئة لجموع الشعب المصري، وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عزوجل أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقب انتهاء الصلاة، استمع المحافظ والمصلين لخطبة العيد التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، التي بدأها بتقديم التهنئة لأهالي المحافظة، وحث المصلين على صلة الرحم وفضلها عند الله سبحانه وتعالى، واختتمها بالدعاء لمصر داعيا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يرفع البلاء.

وعقب ذلك تبادل المحافظ والحضور التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط فرحة عارمة من المواطنين.

وهنأ محافظ قنا المواطنين بالعيد، متمنيا الخير والرخاء لمصر ولشعب المحافظة، مشددا على أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد، وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، لحمايتهم من فيروس كورونا.

كانت مديرية الأوقاف في قنا قد أعلنت إقامة صلاة عيد المفطر المبارك في 2442 مسجدا على مستوى المحافظة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، التي أعلنت عنها الوزارة لحماية المواطنين.