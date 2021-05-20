«مبحبوش وبقيت مرعوب منه».. 4 مرات تحدث فيها سمير غانم عن الموت «فيديو»

توفى قبل قليل، الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد فترة من الصراع مع المرض، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

«الموت» بالنسبة للفنان سمير غانم كان شيئا وصل لدرجة «الرعب»، حيث كشف في أكثر من لقاء تلفزيوني وصحفي عن رأيه في الموت، مؤكدا أنه أكثر شيء مخيف بالنسبة له.

سمير غانم عن الموت: مبحبوش

وقال سمير غانم في لقاء له مع برنامج «الليلة دي»، المذاع على فضائية «cbc» ردا على سؤال حول أكثر شيء يخاف منه: «أكثر شيء بخاف منه هو الموت.. مبحبوش، خصوصا إن السنة دي (2015) كانت فظيعة، وخدت أكتر من حد حبيبي، وأثر فيا وفاة غسان مطر، ولما بسمع خبر وفاة أي فنان بتألم، وبحس إننا بنكبر، ممكن من 10 سنين أو 15 سنة مكنتش اتأثر أوي، ولكن دلوقتي ممكن أعيط».

سمير غانم: أخاف من الموت

وفي لقاء تلفزيوني آخر مع برنامج «100 سؤال»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، تحدث سمير غانم عن نفسه وقال: «أخاف من الموت، وأحب في المرأة أنوثتها، ولقبي المفضل هو أسطورة الضحك، ولا أتنازل عن حقي، وعيبي الكبير هو الطيبة الزائدة عن اللزوم، وأقرب شخص لي هو أخي، وأحب في شكلي إني جذاب وأكره في شكلي إني مش جذاب ولا حاجة».

أصبح مرعوبا من الموت

وفي عزاء لأحد المشاهير حضره الفنان سمير غانم، نُشر له تصريحات قال فيها: «أقسم بالله أنا بقيت مرعوب من الموت».

الرد على شائعات الموت

وردا على الشائعات التي كانت تطارده حول وفاته، قال «غانم»، في لقاء مع التلفزيون التونسي في شهر يونيو 2020: «الإشاعات اللي بيطلعوها على الواتس آب والناس بتيجي تسألني إنت كويس.. آخر مرة كانت الشائعات من حظ رجاء الجداوي ورديت عليها وقولتلها يا حبيبتي ده بيكون إنسان معقد بيحتاج لنسبة مشاهدة، ودائما الشائعات بتكون فيها شيء من الحقد لأنه بيلاقي الشخص بيكبر وبقاله مدة ولسة الناس بتحبه فيضرب الشائعة علشان يزود نسب مشاهدته».