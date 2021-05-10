حقيقة وفاة الفنان سمير غانم.. أشرف زكي: «شائعة»

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة وفاة الفنان سمير غانم، نافيًا ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاته، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

وناشد الفنان أشرف زكي، في تصريح لـ«الوطن» الجمهور، بعدم تداول أي أنباء عن حقيقة وفاة الفنان سمير غانم، وعدم المُشاركة في نشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كونها تؤثر سلبًا على أسرته ومُحبيه.

وأعرب الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن استيائه الشديد، من الشائعات التي طالت الفنان سمير غانم، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن دخول نجم الكوميديا في غيبوبة وتوقف أجهزة جسده، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

رامي رضوان عن سمير غانم: في مرحلة حرجة

وكتب رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبدالعزيز غير صحيح.. والسادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده!»، متابعًا: «الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم!.. لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم».

وأضاف رامي رضوان، قائلا: «لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما».

مصادر طبية: سمير غانم لم يدخل في غيبوبة

وكانت مصادر من داخل المستشفى التي يُعالج فيها الفنان سمير غانم، قالت في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن حالته الصحية مستقرة، نافيًا ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن دخوله في غيبوبة وتوقف أجهزة جسمه، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم مستقرة، ولم تشهد أي تطورات خلال الساعات القليلة الماضية، سواء بالإيجاب أو السلب، داعيًا الجمهور بضرورة الدعاء له لحين التماثل للشفاء.