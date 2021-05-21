في نسختها الثالثة.. محافظ بورسعيد يستقبل شعلة أولمبياد الطفل

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسختها الثالثة، وذلك بميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة، والتي يشارك بها نحو 1000 لاعب ولاعبة من بورسعيد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت الشعلة من أمام مبنى هيئة قناة السويس، تقديراً لدور رجالها البطولي في إعادة تسيير السفينة البنمية الجانحة، وعودة حركة الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، ثم توجهت الشعلة إلى المشروعات التنموية ببورسعيد، مثل مشروع تجميل ميدان المنشية، وتطوير حديقة فريال، مروراً بالمشروعات السياحية، وانتهاءً بميدان الشهداء.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة، بقيادة عبد الفتاح حافظ، القائم بأعمال مدير عام المديرية، حفل إطلاق الشعلة، بمشاركة براعم لعبة الكاراتيه، وعدد من الرقصات الاستعراضية

وأشار المحافظ إلى أن أولمبياد الطفل المصري يهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وكذلك تنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، فضلاً عن اكتشاف المواهب بين اللاعبين.

ويعد أولمبياد الطفل المصري بمثابة محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية، تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية في مجموعة من الألعاب الفردية والجماعية، وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من البطولة 11 لعبة، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولي في جميع الألعاب.

يذكر أن أولمبياد الطفل المصري 2021 يشارك فيها الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة من المشاركين من مراكز الشباب والأندية ويتم التسجيل إلكترونيا داخل مراكز الشباب واخر موعد لتسجيل المشاركة من الجنسين 30 مايو الحالي .

وتضم الألعاب الأولمبية 11 لعبة هي ( كرة القدم خماسيات - كرة السلة - الكرة للطائرة - كرة اليد - التايكوندو - الجودو - تنس الطاولة - المصارعة - السباحة - ألعاب القوي - رفع الأثقال )