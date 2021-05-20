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محافظ بني سويف يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري النسخة الثالثة 2021

كتب:

عمرو رجب
12:23 م | الخميس 20 مايو 2021
محافظ بني سويف يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري النسخة الثالثة 2021

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شعلة أولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثالثة 2021، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفعاليات التى أقيمت أمام ديوان عام المحافظة، اليوم، وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وبحضور مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء وليد البيلي رئيس المدينة.

 بدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم انطلقت شعلة الأولمبياد بمشاركة أحد الطلائع، ثم تسلمها منه المحافظ، إيذاناً ببدء فعاليات الأولمبياد على المستوى المحلى للمحافظة، حيث تحرك الطلائع من أمام الديوان العام للمحافظة مروررا بطريق الكورنيش حتى مركز شباب العبور.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار محافظ بني سويف إلى أن أولمبياد الطفل المصري هو محاكاة للدورة الأوليمبية العالمية، التي تستهدف  صقل مواهب الطلائع فى مختلف الرياضات والألعاب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات والبطولات، مؤكدا أهمية تقديم كافة أوجه سبل الدعم لإنجاح منافسات الأوليمبياد، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الشباب أنه تم فتح باب التسجيل في الأوليمباد حتى 15 يونيه القادم، من خلال 10 مواقع هي «مقر المديرية، مقار الإدارات الشباب والرياضة الفرعية بالمدن ، مركز شباب العبور ، مركز شباب مدينة ببا»، لافتاً إلى أن منافسات الأوليمبياد مخصصة للطفل المصري بنين وبنات من مواليد 2007 حتى 2009، وستضم عدد من الألعاب الجماعية والفردية «خماسي قدم، سلة، طائرة ،يد، ألعاب قوى، كاراتيه، تايكوندو، تنس طاولة ،سباحة ، رفع أثقال ، مصارعة، جودو»، على المستوى المحلى للمحافظة.

 

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